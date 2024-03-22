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Услуги ЦОНов теперь можно получить по видеозвонку

Фотография для новости Услуги ЦОНов теперь можно получить по видеозвонку

Фото alau.kz

По крайней мере, некоторые из них, например, водительское удостоверение. Однако, пользуются этой возможностью костанайцы довольно редко. О преимуществах относительно нового сервиса, главный из которых — экономия времени, рассказали специалисты госкорпорации «Правительство для граждан».

Одной из востребованных услуг в специализированном ЦОНе Костаная, по словам специалистов госкорпорации «Правительство для граждан», является выдача водительского удостоверения. Сейчас подача заявления на его получение стала более удобной, благодаря появлению и внедрению мобильного приложения «ЦОН». Именно в нем необходимо выбрать раздел «Услуга по видео».

«Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа, для предоставления первичной консультации. Затем нужно оплатить госпошлину за получение водительских прав, либо предоставить ранее оплаченный чек. Стоимость госпошлины 4615 тенге», — объяснил начальник отдела спеццона Костаная Сагдат Бектуров.

Нужна будет и сканированная версия медсправки по форме 073, свидетельство об окончании курсов в авто-школе, хотя самоучкам оно не требуется, соответствующее требованиям фото получателя услуги, и его подпись. Прикрепить документы можно сразу в диалоговом окне общения с видео-консультантом. Как говорят специалисты, данный способ подачи заявления, значительно сэкономит время граждан.

«Не нужно уже приходить, брать на ресепшене талон электронной очереди, значит вы заранее бронируете, и сразу доступ у вас будет к тестированию. Теоретическое тестирование. Соответственно, после успешной сдачи теоретического экзамена, также будете сдавать практический экзамен», — говорит Бектуров.

Бронировать очередь на экзамен также возможно через приложение, которое переведет на сайт booking.gov.kz. Это бронирование сейчас обязательно. В онлайн режиме, можно и поменять уже существующее водительское удостоверение, срок которого подходит к концу.

«Также, через свой смартфон делаете фотографию, расписываетесь, и также оплачиваете госпошлину онлайн, и, в течение часа, можете забрать готовый документ, уже в специализированном ЦОНе. Также вы можете пользоваться цифровым документом, через Kaspi-приложение водительское удостоверение можете показать, и, также, через eGov.kz», — говорит начальник отдела.

Хотя, как утверждают специалисты, новое удостоверение попадет в базы госорганов, и в частности полиции, сразу же после изготовления. То есть, например, для демонстрации его патрульному полицейскому, достаточно будет назвать свой ИИН.

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