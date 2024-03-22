Услуги ЦОНов теперь можно получить по видеозвонку

По крайней мере, некоторые из них, например, водительское удостоверение. Однако, пользуются этой возможностью костанайцы довольно редко. О преимуществах относительно нового сервиса, главный из которых — экономия времени, рассказали специалисты госкорпорации «Правительство для граждан».



Одной из востребованных услуг в специализированном ЦОНе Костаная, по словам специалистов госкорпорации «Правительство для граждан», является выдача водительского удостоверения. Сейчас подача заявления на его получение стала более удобной, благодаря появлению и внедрению мобильного приложения «ЦОН». Именно в нем необходимо выбрать раздел «Услуга по видео».

«Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа, для предоставления первичной консультации. Затем нужно оплатить госпошлину за получение водительских прав, либо предоставить ранее оплаченный чек. Стоимость госпошлины 4615 тенге», — объяснил начальник отдела спеццона Костаная Сагдат Бектуров.

Нужна будет и сканированная версия медсправки по форме 073, свидетельство об окончании курсов в авто-школе, хотя самоучкам оно не требуется, соответствующее требованиям фото получателя услуги, и его подпись. Прикрепить документы можно сразу в диалоговом окне общения с видео-консультантом. Как говорят специалисты, данный способ подачи заявления, значительно сэкономит время граждан.

«Не нужно уже приходить, брать на ресепшене талон электронной очереди, значит вы заранее бронируете, и сразу доступ у вас будет к тестированию. Теоретическое тестирование. Соответственно, после успешной сдачи теоретического экзамена, также будете сдавать практический экзамен», — говорит Бектуров.

Бронировать очередь на экзамен также возможно через приложение, которое переведет на сайт booking.gov.kz. Это бронирование сейчас обязательно. В онлайн режиме, можно и поменять уже существующее водительское удостоверение, срок которого подходит к концу.

«Также, через свой смартфон делаете фотографию, расписываетесь, и также оплачиваете госпошлину онлайн, и, в течение часа, можете забрать готовый документ, уже в специализированном ЦОНе. Также вы можете пользоваться цифровым документом, через Kaspi-приложение водительское удостоверение можете показать, и, также, через eGov.kz», — говорит начальник отдела.

Хотя, как утверждают специалисты, новое удостоверение попадет в базы госорганов, и в частности полиции, сразу же после изготовления. То есть, например, для демонстрации его патрульному полицейскому, достаточно будет назвать свой ИИН.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.