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Услугу жертвоприношение на Курбан айт можно заказать онлайн

Один из самых главных мусульманских праздников Курбан айт в этом году пройдет во вторник 20 июля. Традиционно в этот день в мечетях читаются массовые молитвы, а также проводится ритуал жертвоприношения. Но, в этом году этот ритуал в регионах, которые находятся в «красной» зоне, будет проводиться в онлайн-формате. Услугу возможно заказать на специальном сайте.

На сайте qurban2021.kz можно заказать услугу жертвоприношения. Здесь нужно выбрать регион, заполнить графу от чьего имени будет совершена услуга, и указать свой номер телефона, куда могут отправить отчет. А вот цены на животных для жертвоприношения установлены предельные, мелкий скот разрешено продавать не дороже 70 тысяч тенге, а крупный рогатый до 420 тысяч.

«Что касается сегодняшнего года обряда жертвоприношения, также как и в том году, в связи со сложившейся ситуацией произведены изменения по жертвоприношению. Все это для соблюдения санитарных норм. Также как и в том году жертвоприношение будет проводиться там же «Амиго» по Федоровской трассе»,- говорит наиб имам мечети города Тобыл Азамат Мурзаканов.

Провести обряд жертвоприношения можно будет и самостоятельно, с соблюдением всех санитарных норм, и обязательно разделить тушу животного на 3 части, одну часть нужно отдать нуждающимся, вторую – соседям или родственникам, а третью – оставить себе.

«Некоторые думают, что жертвоприношение главное зарезать, все себе оставить съесть семьей — это не правильно. Основная цель в эти праздничные дни мусульманин должен уделять другим слоям населения, тем, кто нуждается. Есть люди, у которых нет возможности, поэтому в эти праздничные дни мы должны уделять внимание тем людям, которые люди нуждаются в мясе», — отметил Азамат Мурзаканов.

А вот, что касается праздичной коллективной молитвы в мечети, то ее в эти дни не будет. Но двери мечети будут открыты.

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