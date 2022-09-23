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  4. Уснул в коляске. Пропавшего 8-летнего ребенка нашли в Костанае полицейские

Уснул в коляске. Пропавшего 8-летнего ребенка нашли в Костанае полицейские

22 сентября в Управление полиции города Костаная обратилась жительница областного центра об оказании содействия в поиске ее 8-летнего ребенка.

Женщина сообщила, что мальчик около 11:00 часов вышел из дома, направился на учебу, но до школы он не дошел.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

На поиски несовершеннолетнего незамедлительно был ориентирован личный состав Управления полиции города. Также в поисковых мероприятиях участвовали волонтеры.

Ребенок был найден ночью в соседнем подъезде в микрорайона «Юбилейный».

Участковые инспектора по делам несовершеннолетних и сотрудники отдела розыска обнаружили его в коляске, где он уснул.

Оказалось, что он не пошел в школу, весь день играл во дворе, а потом уснул в коляске.

Мама ребенка поблагодарила полицейских за оказанную помощь и пожелала успехов на службе.

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