По данным полиции, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 22 ДТП, в которых 24 человека получили различные травмы.

Одно из них произошло на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган», из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

«Водитель «Тойота Альфард» совершил опрокидывание. В результате пострадал один пассажир. К слову, водитель «Тойота Альфард» привлечен к ответственности за нелегальную перевозку пассажиров. 25 апреля, в Рудном, водитель автомашины JAC совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который получил различные травмы», — сообщила старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Елена Магасумова.

По данным полиции, пешеход в данном случае переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. По всем фактам ДТП проводится проверка. Операция «Безопасная дорога» продлится до 19 мая.

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