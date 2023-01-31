Уснувшая за рулем автоледи столкнулась с патрульным авто в Костанайской области, передает Polisia.kz.

В Костанайской области к административной ответственности привлекается 54-летняя автоледи, столкнувшаяся с припаркованным служебным автомобилем патрульной полиции. ДТП произошло 30 января в 13.30 на стационарном посту “Рубеж»” Карабалыкского района. Женщина возвращалась с семейного мероприятия из Челябинска на своем автомобиле с 14-летней дочерью и свекровью. Не доезжая до поста “Рубеж”, женщина уснула за рулем и совершила ДТП, в котором никто не пострадал.

В патрульной автомашине в это время сотрудников полиции не было. Семье стражи порядка оказали первую помощь. За совершение дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Решение по делу примет суд. Вопросы возмещения ущерба будут решаться через страховые выплаты или в судебном порядке.

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