В МВД напомнили о необходимости регистрации мопедов, передает Polisia.kz.

Осталось чуть больше двух недель, чтобы успеть зарегистрировать мопеды.

«После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона. В случае выявления такого правонарушения предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 590 Административного кодекса. В настоящее время по республике зарегистрировано 8527 мопедов. Для регистрации нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, можно предоставить и в электронном виде, технический паспорт или сведения о технических характеристиках мопеда. Заполнить заявление. Провести осмотр мопеда. Оплатить государственные пошлины за регистрацию транспортного средства, выдачу свидетельства о регистрации и госномер. Не откладывайте регистрацию! Позаботьтесь о соответствии вашего мопеда требованиям закона заранее, чтобы избежать «неприятных последствий», — отметил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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