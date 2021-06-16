Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени — ответ министра

«Ранее вы и премьер-министр говорили о намерении завершить вакцинацию населения от коронавируса в сентябре. Очевидно, что нынешние темпы вакцинации не позволят ее завершить даже в этом году. Скорректировали ли вы ваш прогноз? Когда завершится вакцинация?» — спросили журналисты на онлайн-брифинге СЦК.

«Конечно, мы хотим, чтобы вакцинация была как можно быстрее завершена. И здесь даже та работа, которую мы провели, я думаю, нужно будет ее усиливать. Практически еженедельно проходит межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией, на которой регионам мы проговариваем, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу, так как вакцинация добровольная сама по себе. Допустим, за вчерашний день порядка 90 тысяч доз привито. И тенденция последних дней — только в районе 90-100 тысяч вакцинируются. Здесь мы будем работу активизировать.

Таргет мы ставим — 10 миллионов к осени. Но при этом, конечно, мы надеемся на то, что все наши граждане, те, которые не вакцинировались, или те, которые раньше переболели и сейчас уже выходят сроки — более 6 месяцев, также пришли на вакцинацию и поддержали. Потому что, к сожалению, люди болеют повторно. Нам нужно будет защищаться, чтобы повторно таких волнообразных скачков коронавирусной инфекции не было в Казахстане», — ответил Цой.

Министра переспросили, может ли правительство сдвинуть сроки исполнения плана по вакцинированию 10 миллионов казахстанцев.