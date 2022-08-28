Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Что нельзя делать в этот день?

Успение — это один из двенадцати важнейших праздников (помимо Пасхи) в православном календаре.

В конце каждого лета празднуют Успение Богородицы, торжество из числа двунадесятых, имеющих огромное значение в православии. Кто знает его историю, тот скажет, что предшествующие события – траурные. Однако для верующего человека Успение – радостный день.

Успение предваряет пост, единственный, который посвятили Богородице. Сам праздник – это последний день земной жизни Матери Иисуса Христа. Отмечать его стараются правильно, чтобы не согрешить. Для этого необходимо знать, что можно и нельзя делать.

Что можно делать в Успение 28 августа

Успение предваряет многодневный пост: держать его начинают 14 августа, заканчивают – 27 числа. В Иерусалиме в пригороде Гефсимании в праздник 28 августа традиционно многолюдно: со время мира приезжают паломники, чтобы посетить гробницу Богородицы, прикоснуться к святыне, попросить помощи. Там же проводят особую службу погребения.

В православных храмах 27 августа начинается вечернее всенощное бдение, а в Успение проходят торжественные литургии. Священники надевают голубые рясы: цвет символизирует Богородицу, небесную чистоту, непорочность. В центр храма выносят плащаницу с образом Богоматери, и совершают с ней крестный ход.

В течение дня можно:

— молиться;

— мириться с близкими людьми;

— ходить в церковь;

— причащаться;

— исповедоваться.

Что нельзя делать в Успение 28 августа

Каждый великий религиозный праздник сопровождается запретами, нарушение которых – грех. В течение дня недопустимо:

— провоцировать конфликты;

— кричать на близких людей;

— материться, злословить;

— оскорблять кого-либо;

— держать обиду;

— отказываться прощать;

— громко разговаривать;

— устраивать скандалы;

— вставлять в землю острые предметы;

— ходить неопрятными.

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