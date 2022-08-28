Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. Что нельзя делать в этот день?

Успение — это один из двенадцати важнейших праздников (помимо Пасхи) в православном календаре.
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В конце каждого лета празднуют Успение Богородицы, торжество из числа двунадесятых, имеющих огромное значение в православии. Кто знает его историю, тот скажет, что предшествующие события – траурные. Однако для верующего человека Успение – радостный день.
Успение предваряет пост, единственный, который посвятили Богородице. Сам праздник – это последний день земной жизни Матери Иисуса Христа. Отмечать его стараются правильно, чтобы не согрешить. Для этого необходимо знать, что можно и нельзя делать.
Что можно делать в Успение 28 августа
Успение предваряет многодневный пост: держать его начинают 14 августа, заканчивают – 27 числа. В Иерусалиме в пригороде Гефсимании в праздник 28 августа традиционно многолюдно: со время мира приезжают паломники, чтобы посетить гробницу Богородицы, прикоснуться к святыне, попросить помощи. Там же проводят особую службу погребения.
В православных храмах 27 августа начинается вечернее всенощное бдение, а в Успение проходят торжественные литургии. Священники надевают голубые рясы: цвет символизирует Богородицу, небесную чистоту, непорочность. В центр храма выносят плащаницу с образом Богоматери, и совершают с ней крестный ход.
В течение дня можно:
— молиться;
— мириться с близкими людьми;
— ходить в церковь;
— причащаться;
— исповедоваться.
Что нельзя делать в Успение 28 августа
Каждый великий религиозный праздник сопровождается запретами, нарушение которых – грех. В течение дня недопустимо:
— провоцировать конфликты;
— кричать на близких людей;
— материться, злословить;
— оскорблять кого-либо;
— держать обиду;
— отказываться прощать;
— громко разговаривать;
— устраивать скандалы;
— вставлять в землю острые предметы;
— ходить неопрятными.
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