Успеть подать заявку до 20 сентября. Казахстанцам обещают компенсацию в 70 тысяч

Фото alau.kz
В социальной сети появилась информация, что казахстанцам положена выплата от социального фонда. Якобы компенсацию в 70 тысяч тенге перечислят людям, родившимся с 1949 по 2010 год, сообщает Stopfake.kz
Неизвестные предлагают пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку на выплату до 20 сентября. Это фальшивка. В Казахстане нет социального фонда.
Назначением выплат и социальных пособий занимается Министерство труда и социальной защиты населения РК. На официальном портале этого ведомства нет информации, что существует выплата в 70 тысяч тенге родившимся в определенный временной промежуток, на который указывают мошенники. Чтобы придать достоверности рекламе, злоумышленники используют в фальшивом видео фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На официальном портале главы государства о новой выплате нет никаких указов.
Информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто. Не стоит верить сомнительной рекламе и оставлять личные данные на неизвестных сайтах.