Успеть подать заявку до 20 сентября. Казахстанцам обещают компенсацию в 70 тысяч

В социальной сети появилась информация, что казахстанцам положена выплата от социального фонда. Якобы компенсацию в 70 тысяч тенге перечислят людям, родившимся с 1949 по 2010 год, сообщает Stopfake.kz

Неизвестные предлагают пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку на выплату до 20 сентября. Это фальшивка. В Казахстане нет социального фонда.

Назначением выплат и социальных пособий занимается Министерство труда и социальной защиты населения РК. На официальном портале этого ведомства нет информации, что существует выплата в 70 тысяч тенге родившимся в определенный временной промежуток, на который указывают мошенники. Чтобы придать достоверности рекламе, злоумышленники используют в фальшивом видео фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На официальном портале главы государства о новой выплате нет никаких указов.

Информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто. Не стоит верить сомнительной рекламе и оставлять личные данные на неизвестных сайтах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.