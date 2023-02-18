Успеть продать до 1 апреля. В Казахстане вводят обязательную маркировку обуви

Теперь покупатели смогут проверить легальность товара, узнать из какого материала сделан товар и полную информацию об изготовителе. А вот немаркированную обувь, произведенную или ввезённую в страну до 1 ноября, можно продавать только до 1 апреля этого года.

С 1 апреля в Казахстане вводится обязательная маркировка обуви. Теперь покупатель может узнать всё о паре туфель или ботинок. На этикетке или упаковке будет указан код. Он расскажет о материале, из которого сделан товар, его размере, цвете, а также даст полную информацию и о самом изготовителе.

«Обязательной маркировке подлежат обувные товары произведенные либо импортированные после первого ноября 2021 года. Также до первого апреля 2023 года разрешается реализовывать немаркированные остатки, которые были произведены и завезены до 1-го ноября 2021 года», — говорит менеджер товарной группы АО Казахтелеком Асем Жапанбаева.

Главная цель марикровки обувных товаров — минимизировать серый оборот, то есть предоставить потребителям гарантию, что товар легален. Маркировка товаров будет взаимно признаваться в странах ЕАЭС и позволит экспортировать маркированную казахстанскую продукцию в Россию, Кыргызстан, Беларусь и Армению.

«Цена единого оператора за один код маркировки 2 тенге, 68 тиын, без учета НДС. И взаимоотношения единого оператора АО Казахтелеком в соответствии с постановлением правительства РК регулируется на договорных основах. Тариф единого оператора не может превышать единую стоимость, которая определена постановлением правительства»,- говорит Асем Жапанбаева.

Импортерам необходимо обеспечивать маркировку произведенных за пределами Казахстана обувных товаров до их ввоза на территорию страны или до помещения под таможенную процедуру. Чтобы промаркировать свой товар, необходимо получить разрешение от таможенного органа.

«Маркировка должна соблюдать следующие сведения: наименование продукта, страны производителя, наименование изготовителя, юридический адрес, размер, состав сырья, единый знак обращения на государстве членов таможенного союза, дата изготовления, вид и массовую долю. Процентное содержание натурального и химического сырья»,- руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Наталья Ахметова.

По мнению специалистов, маркировка товаров имеет много преимуществ. Это, с одной стороны, способствует развитию цифровой экономики, а с другой-сокращает долю «теневой» экономики и снижает оборот нелегальной и некачественной продукции на рынке.

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