Устали от морозов? Когда они начнут отступать, сообщили синоптики

Обширный антициклон, который обусловил ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана, начинает сдавать свои позиции. Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.

В связи с этим ожидается постепенное повышение температурного фона и небольшой снег.

А на западе, юге и юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, усилится ветер с метелью.

В ночные и утренние часы по территории страны ожидается туман.

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