Устали стоять на «Кайраке». В Костанае обсудили проблему с очередями на границе

На заседании Регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области на этот раз обсуждали проблемы грузоперевозчиков, которые устали стоять в многокилометровых пробках на границе. Они назвали причины.

Основная, по их словам, что сотрудники департамента госдоходов не успевают делать свою работу.

«Посадите сисадмина, департамент госдоходв же может себе это позволить с оргтехникой. У нас есть СНТ, им нужно только проверить, какой. Нет они сидят и это занимает по 20 минут», — говорит индивидуальный предприниматель Бауржан Сарктибаев.

Представители департамента госдоходов отмечают, штат увеличить не могут, и подчеркивают, что всему виной неравномерный пропуск на пункт грузовых машин. Грузопоток через Кайрак сейчас значительно превышает его расчетную мощность — 300 машин в сутки. Вместо этого здесь проходит до 1000 машин с грузами. Нагрузка на налоговиков только растет.

«Если с такой очередью мы с ними работаем, все три машины, ждем пока все машины покинут пост и ждем следующего наплыва сидят и ждут, планомерности нет . Можно было растянуть», — считает замруководителя департамента госдоходов Костанайской области Сатжан Узакбаев.

Сотрудники пограничной службы в такой ситуации винят своих коллег со стороны России, которые также неравномерно запускают грузовые машины, и в итоге на нейтралке скапливаются очереди. По итогам совещания, решено, что будет разделена процедура мониторинга документов при въезде и выезде с территории РК. Так же в области будет создана ассоциация грузоперевозчиков, которая будет систематизировать проблемы и заявлять о них. Помимо этого в палате надеются, что будет выработан единый алгоритм действий государственных органов при возникновении экстренных ситуаций.

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