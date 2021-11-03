Установить предельные цены на мясо курицы хотят в Костанайской области

По данным управления сельского хозяйства области, в регионе заметно подорожание этого продукта питания на 17 процентов. Стоимость килограмма бедра и берцовой части с мякотью обозначены в постановлении в 890 тенге. Однако пока этот документ находится на утверждении и в законную силу не вступил.

Активный рост стоимости продуктов питания в Казахстане начался с осени прошлого года. В цене подскочили яйца. Стоимость десятка год назад выросла до 500 тенге. С начала этого года, по данным Национального бюро статистики, морковь подорожала на 45%, картофель — почти на 40%, а подсолнечное масло — на 17%. В Правительстве регулируют ситуацию с помощью установки предельных цен, выше которых продавать те или иные продукты в магазинах по идее не должны.

«В начале года устанавливаются пороговые цены по 19 наименованиям, если пока каким-то позициям пороговые значения превышаются на 150 процентов, комиссия устанавливает предельные цены», — сообщила руководитель отдела управления сельского хозяйства Костанайской области Жанар Балтабаева.

Так, в Костанайской области с начала года предельные цены устанавливали на яйцо куриное, которое продавалась по 350 тенге. Действие постановления истекло в середине лета. Тогда же в апреле ввели предельные цены на масло растительное — за литр 601 тенге. В сентябре на сахар — 285 тенге за килограмм и вновь масло растительное — 725 тенге за литр. С 21 сентября по 21 октября действовали предельные цены на капусту — килограмм должен быть не дороже 88 тенге, картофель — 183 тенге, морковь- 267 тенге, лук — 85 тенге.

«На сегодня 22 октября проведено заседание комиссии по цене на мясо кур, сейчас идет регистрация постановления. На сегодня у нас регистрация займет от 30 до 60 дней. В процедуру входит размещение на сайте НПА, регистрация в юстиции», — объяснила руководитель отдела.

По статданным, мясо курицы подорожало за последнее время на 17 процентов. Поэтому за килограмм бедра и берцовой части с мякотью планируется установить предельную цену 890 тенге. Но это пока лишь в планах, документ должен вступить в законную силу, а случится это, как отмечают в управлении сельского хозяйства, не раньше декабря текущего года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.