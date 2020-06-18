Установят санпосты и ограничат выход людей на улицу старше 65 лет — оперштаб

Фото alau.kz
COVID-2019 в Казахстане
15877 - зарегистрированно
9902 - выздоровевших
100 - летальных случаев
247 - в Костанайской области
Сегодня аким Костанайской области провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В последние дни в области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции, а также имеются факты несоблюдения режима карантина.
В связи с этим, Оперативным штабом принято решение по введению с 18 по 30 июня следующих ограничительных мер:
1. Установление 3-х санитарных постов с 00.00 час. 19 июня т.г., расположенных на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» и «Костанай – Рудный», «Аркалык-Амантогай»;
2. Запрещение работы аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батуты);
3. Запрещение работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов;
4. ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по записи с 10-00 до 18-00;
5. Работу салонов красоты, парикмахерских ограничить с 10-00 до 18-00 только по записи;
6. Работу образовательных центров, кружки, центры детского развития с 9-00 до 16-00 (заполняемость не более 15 человек);
7. Ограничить работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20-00;
8. Работу продовольственных и непродовольственных рынков ограничить с 10-00 до 16-00;
9. Перевод 80% госслужащих на «дистанционную» форму работы, проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и видео конференций.
Вместе с тем, по поручению Правительства РК в целях стабилизации эпидемиологической ситуации на ближайшие выходные дни – с 20 – по 21 июня т.г. вводятся дополнительные временные ограничения для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. (города Костанай и Рудный), в частности:
— приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;
— ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.
2. Запрещение работы аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батуты);
3. Запрещение работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов;
4. ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по записи с 10-00 до 18-00;
5. Работу салонов красоты, парикмахерских ограничить с 10-00 до 18-00 только по записи;
6. Работу образовательных центров, кружки, центры детского развития с 9-00 до 16-00 (заполняемость не более 15 человек);
7. Ограничить работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20-00;
8. Работу продовольственных и непродовольственных рынков ограничить с 10-00 до 16-00;
9. Перевод 80% госслужащих на «дистанционную» форму работы, проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и видео конференций.
Вместе с тем, по поручению Правительства РК в целях стабилизации эпидемиологической ситуации на ближайшие выходные дни – с 20 – по 21 июня т.г. вводятся дополнительные временные ограничения для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. (города Костанай и Рудный), в частности:
— приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;
— ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.
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Tags: Алау Архимед Мухамбетов Казахстан коронавирус Костанай Костанайская область новости общество РТН