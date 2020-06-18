Установят санпосты и ограничат выход людей на улицу старше 65 лет — оперштаб

Сегодня аким Костанайской области провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



В последние дни в области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции, а также имеются факты несоблюдения режима карантина.



В связи с этим, Оперативным штабом принято решение по введению с 18 по 30 июня следующих ограничительных мер: