Установлен очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки в РК

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀
Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:
- в городе Алматы – 48295 (+695),
- в городе Нур-Султан – 41214 (+574),
- в ВКО – 24129 (+93),
- в Карагандинской области – 21399 (+225),
- в Атырауской области – 21046 (+140),
- в Павлодарской области – 19991 (+55),
- в Алматинской области – 19361 (+240),
- в ЗКО – 17923 (+185),
- в Акмолинской области – 17150 (+97),
- в Костанайской области – 14491 (+33),
- в СКО – 13697 (+27),
- в городе Шымкенте – 8536 (+112),
- в Актюбинской области – 8053 (+117),
- в Жамбылской области – 7267 (+69),
- в Мангистауской области – 5244 (+108),
- в Туркестанской области – 5081 (+51),
- в Кызылординской области – 4962 (+72).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 388,
- в городе Алматы — 724,
- в городе Шымкенте — 27,
- в Акмолинской области — 94,
- в Актюбинской области — 134,
- в Алматинской области — 348,
- в Атырауской области — 97,
- в ВКО — 68,
- в Жамбылской области — 27,
- в ЗКО — 119,
- в Карагандинской области — 177,
- в Костанайской области — 28,
- в Кызылординской области — 32,
- в Мангистауской области — 24,
- в Павлодарской области — 44,
- в СКО — 20,
- в Туркестанской области — 22.
Всего в стране выздоровели 254 971 человек от COVID-19
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области