Установлен очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀

Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:

в городе Алматы – 48295 (+695),

в городе Нур-Султан – 41214 (+574),

в ВКО – 24129 (+93),

в Карагандинской области – 21399 (+225),

в Атырауской области – 21046 (+140),

в Павлодарской области – 19991 (+55),

в Алматинской области – 19361 (+240),

в ЗКО – 17923 (+185),

в Акмолинской области – 17150 (+97),

в Костанайской области – 14491 (+33),

в СКО – 13697 (+27),

в городе Шымкенте – 8536 (+112),

в Актюбинской области – 8053 (+117),

в Жамбылской области – 7267 (+69),

в Мангистауской области – 5244 (+108),

в Туркестанской области – 5081 (+51),

в Кызылординской области – 4962 (+72).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 388,

в городе Алматы — 724,

в городе Шымкенте — 27,

в Акмолинской области — 94,

в Актюбинской области — 134,

в Алматинской области — 348,

в Атырауской области — 97,

в ВКО — 68,

в Жамбылской области — 27,

в ЗКО — 119,

в Карагандинской области — 177,

в Костанайской области — 28,

в Кызылординской области — 32,

в Мангистауской области — 24,

в Павлодарской области — 44,

в СКО — 20,

в Туркестанской области — 22.

Всего в стране выздоровели 254 971 человек от COVID-19

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