Установлен официальный курс доллара на 2 марта

Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 2 марта, передает Tengrinews.kz.

В среду курс доллара будет равен 487,75 тенге. Отметим, что официальный курс американской валюты на 1 марта составляет 495,00 тенге.

Отметим, что средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии на бирже KASE составил 487,75 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 484,73 тенге, продажи — 490,52 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 482,90 тенге, продают по 488,73 тенге.

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