USD 495
EUR 553.46
RUB 4.95
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Установлен официальный курс доллара на 2 марта

Установлен официальный курс доллара на 2 марта

tengrinews.kz

Vinkmag ad

Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 2 марта, передает Tengrinews.kz.

В среду курс доллара будет равен 487,75 тенге. Отметим, что официальный курс американской валюты на 1 марта составляет 495,00 тенге.

Отметим, что средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии на бирже KASE составил 487,75 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 484,73 тенге, продажи — 490,52 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 482,90 тенге, продают по 488,73 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 28.01.22