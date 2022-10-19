Установлен размер сбора за легализацию иностранных автомобилей, ввезённых в Казахстан до 1 сентября

Мажилис одобрил во втором чтении проект поправок в налоговое законодательство, которые, в частности, предусматривают введение пониженной ставки утильсбора для иностранных автомобилей, ввезённых в Казахстан до 1 сентября текущего года.

1 сентября в своём Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость легализовать иностранные автомобили, ввезённые до 1 сентября текущего года, установить единый сбор за их утилизацию и первичную регистрацию не выше 200-250 тысяч тенге, передает informburo.kz

Законопроект закрепляет пониженную ставку сбора в размере 200 000 тенге при регистрации указанной категории автомобилей.

«Это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили и в дальнейшем оплачивать в бюджет налог на транспорт. При этом, категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора определяются правительством Республики Казахстан», – говорится в заключении комитета мажилиса.

Законопроект также предусматривает внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. С 1 января 2023 года до 1 января 2025 года освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога физические лица при получении единовременной компенсации в размере 10% от суммы вклада по депозитам.

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