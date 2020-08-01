Режим локдауна. Постановление о строгих ограничительных мерах в Костанайской области

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных мер», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 00:00 часов 8 августа 2020 года по 00:00 часов 10 августа 2020 года, с 00:00 часов 15 августа 2020 года по 00:00 часов 17 августа 2020 года, на территории Костанайской области установить режим локдауна, в связи с чем ввести следующие дополнительные меры:
1) разрешается выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
2) запретить все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;
3) запретить деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов);
4) деятельность объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);
5) запретить деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;
6) запретить деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;
7) запретить деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);
8) приостановить деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
COVID-2019 в Казахстане
90367 - зарегистрированно
60825 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2679 - в Костанайской области