Режим локдауна. Постановление о строгих ограничительных мерах в Костанайской области

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных мер», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 00:00 часов 8 августа 2020 года по 00:00 часов 10 августа 2020 года, с 00:00 часов 15 августа 2020 года по 00:00 часов 17 августа 2020 года, на территории Костанайской области установить режим локдауна, в связи с чем ввести следующие дополнительные меры:

1) разрешается выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

2) запретить все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;

3) запретить деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов);

4) деятельность объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);

5) запретить деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;

6) запретить деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

7) запретить деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);

8) приостановить деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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