Установлен режим работы автобусов и рынков. Постановление о строгих ограничительных мерах в Костанайской области

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

С 00:00 часов 05 июля 2020 года на территории Костанайской области ввести строгие ограничительные меры сроком на 14 дней. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

1) приостановление междугородних и межрайонных автобусных перевозок;

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

3) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

4) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров;

5) запрета деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

6) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др);

7) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

8)запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

9) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

10) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

11) деятельность непродовольственных магазинов более 500 м² только на доставку;

12) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек;

13) ограничение общественного транспорта по времени с 07:00 до 19:30 часов (время отправления на маршрут) с максимальным выходом общественного транспорта на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест; работа такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 43;

14) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

15) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

16) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%;

18) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), с установлением для рынков городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара, Аркалык, Тобыл режима работы в с 09:00 часов до 16:00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

19) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

20) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

21) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00 часов;

23) организацию работы ЦОНов с ограничением работы с 9:00 часов до 16:00 часов, работу Call центра с 9:00 часов до 17:00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. В выходные и праздничные дни работу ЦОНов запретить. Работу ЦОНов г. Костаная организовать строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0, а так же через сall центр 1414;

24) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9.00 ч. до 17.00 ч. и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

25) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

26) разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе;

27) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

28) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

29) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей.

Акимам районов и городов, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Постановление заместителя Главного государственного санитарного врача №34 от 30.06.2020 года и №35 от 03.07.2020 года признать утратившими силу. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 05 июля 2020 года.

Зам. главного Государственного санитарного врача Костанайской области Ю. Севостьянов

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