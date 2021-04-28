Установлен рудничанин, пинавший чужие автомобили

На странице местного паблика социальной сети «Instagram» г.Рудного появилось видео, на котором один из парней подбегает к стоящей во дворе дома по улице П.Корчагина автомашине, ударяет ногой, после чего убегает. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

21 апреля в 20.00 часов утра на пульт «102» позвонил владелец «Фольксвагена» и сообщил о повреждении автомобиля. В заявлении мужчина просил установить нарушителя.

Участковыми инспекторами полиции Русланом Серикбаевым и Канатом Жундибаевым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий виновник был установлен. Им оказался несовершеннолетний житель города. Также полицейскими установлены личности всех остальных участников.

Так как субъект данного правонарушения не достиг совершеннолетнего возраста, протокол по статье «Мелкое хулиганство» составлен в отношении его родителей. Кроме этого, на них составлен еще один протокол по статье «За нахождение несовершеннолетнего вне жилища в ночное время».

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