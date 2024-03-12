Установлен температурный рекорд в Казахстане

В первой декаде февраля практически на всей территории Казахстана отмечалось значительное потепление, были установлены рекорды, как в температурном режиме, так и по количеству выпавших атмосферных осадков.

8 февраля на метеостанции Актау была зафиксирована максимальная температура воздуха +11,8°С, обновился рекорд 2004 года (+11,1°С), в Атырау абсолютный максимум составил +10,0°С, таким образом обновился рекорд 2020 года (+9,4°С), в Уральске столбик термометра достиг отметки +2,8°С, тем самым обновился рекорд 1958 года (+2,4°С), в Кызылорде самая высокая температура воздуха была +14,5°С, перекрыт рекорд 2020 года (+12,5°С), в Павлодаре абсолютный максимум составил +4,1°С, тем самым обновился рекорд 2015 года (+3,4°С), в Туркестане было отмечено +16,8°С, таким образом был перекрыт рекорд 2006 года (+15,4°С), хотя в целом по Туркестанской области воздух прогрелся в этот день до +20°С.

10 февраля в Актау абсолютный максимум составил +11,4°С, таким образом обновился рекорд 1990 года (+11,1°С), в Алматы абсолютный максимум составил +15,4°С, обновился рекорд 2015 года (+14,4°С), в Жезказгане столбик термометра достиг отметки +2,8°С, перекрылся рекорд 1996 года (+2,6°С), в Караганде наблюдалась максимальная температура воздуха +4,5°С, таким образом был перекрыт рекорд 1946 года (+2,9°С), в Кызылорде воздух прогрелся до +15,0°С, был перекрыт абсолютный максимум 1996 года (+12,6°С), Павлодаре была зафиксирована максимальная температура воздуха +4,8°С, что стало выше рекорда 1999 года (+2,4°С), в Семей абсолютный максимум составил +5,6°С, таким образом обновился рекорд 2020 года (+3,7°С).

В феврале осадков выпало на большей части республики около и больше нормы в 1,3-6,6 раз.

Например, 6 февраля в Атырауской области осадков выпало больше месячной нормы: в Атырау — 14 мм (норма 12 мм), на МС Карабау — 15 мм, при норме за месяц 12 мм, на МС Пешной выпало 12 мм (норма 10 мм), 7 февраля на МС Каратобе (Западно-Казахстанская область) — 18 мм (норма 15 мм), 9 февраля на МС Красноармейка (Павлодарская область) — 14 мм, при норме за месяц 10 мм, 11 февраля на МС Лениногорск (Восточно-Казахстанская область) — 24 мм (норма 22 мм), на МС Улькен Нарын — 18 мм (норма 15 мм), на МС Жалгызтобе (область Абай) — 23 мм (норма за месяц 13 мм), на МС Карауыл (область Абай) — 23 мм (норма 7 мм), 15 февраля на МС Теректы (Восточно-Казахстанская область) — 28 мм (норма 23 мм), на МС Кайнар (область Абай) — 8 мм (норма 6 мм), на МС Шалабай — 22 мм (норма 17 мм), на МС Карауыл — 20 мм (норма 13 мм), на МС Самарка — 26 мм (норма 23 мм), 16 февраля на МС Карашокы (Алматинская область) выпало 17 мм (норма 14 мм), на МС Шелек (Алматинская область) — 19 мм (норма 17 мм).

В столице 9 февраля г. Астана столбик термометра достиг отметки +4°С, обновился рекорд 2004 года (+1,1°С), а самая низкая температура воздуха была зафиксирована 16 февраля -33,2°С. Средняя за месяц температура воздуха составила -13,5°С, что было около нормы (норма: -13,6°С). Количество выпавших атмосферных осадков за месяц составило 27,5 мм, что превысило норму в 1,6 раз, при норме за месяц 17 мм.

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