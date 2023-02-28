Установлена доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа

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Постановлением правительства Казахстана от 23 февраля 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, сообщает zakon.kz.
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В частности, дополнения внесены в пункт 5 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.
Так, доля пенсионных взносов в ставке единого платежа составляет:
- с 1 января 2023 года – 50%;
- с 1 января 2024 года – 46,5%;
- с 1 января 2025 года – 42%;
- с 1 января 2026 года – 40,3%;
- с 1 января 2027 года – 38,8%;
- с 1 января 2028 года – 38%.
При этом ставка единого платежа, применяемая к объекту обложения, составляет:
- с 1 января 2023 года – 20%;
- с 1 января 2024 года – 21,5%;
- с 1 января 2025 года – 23,8%;
- с 1 января 2026 года – 24,8%;
- с 1 января 2027 года – 25,8%;
- с 1 января 2028 года – 26,3%.
Постановление вводится в действие с 9 марта 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Единый платеж с заработной платы могут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР):
- СНР на основе упрощенной декларации;
- СНР для производителей сельскохозяйственной продукции.
Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого платежа с дохода работников.
В единый платеж включаются:
- ИПН с дохода работников,
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
- социальные отчисления,
- взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Срок перечисления единого платежа – ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчетным – через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации «Правительство для граждан».