Установлена доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа

Постановлением правительства Казахстана от 23 февраля 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, сообщает zakon.kz.

В частности, дополнения внесены в пункт 5 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.

Так, доля пенсионных взносов в ставке единого платежа составляет:

с 1 января 2023 года – 50%;

с 1 января 2024 года – 46,5%;

с 1 января 2025 года – 42%;

с 1 января 2026 года – 40,3%;

с 1 января 2027 года – 38,8%;

с 1 января 2028 года – 38%.

При этом ставка единого платежа, применяемая к объекту обложения, составляет:

При этом ставка единого платежа, применяемая к объекту обложения, составляет: с 1 января 2023 года – 20%;

с 1 января 2024 года – 21,5%;

с 1 января 2025 года – 23,8%;

с 1 января 2026 года – 24,8%;

с 1 января 2027 года – 25,8%;

с 1 января 2028 года – 26,3%.

Постановление вводится в действие с 9 марта 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Единый платеж с заработной платы могут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР):

СНР на основе упрощенной декларации;

СНР для производителей сельскохозяйственной продукции.

Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого платежа с дохода работников.

В единый платеж включаются:

ИПН с дохода работников,

обязательные пенсионные взносы (ОПВ),

социальные отчисления,

взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Срок перечисления единого платежа – ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчетным – через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации «Правительство для граждан».

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