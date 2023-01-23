Установлена личность сгоревшего в подъезде мужчины — ДП Костанайской области

По факту обнаружения трупа мужчины в подъезде многоквартирного жилого дома в Костанае, полиция начала досудебное расследование.

Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Личность потерпевшего установлена. Это 51-летний мужчина без определенного места жительства.

Напомним, 21 января в 13:16 в городе Костанай, в микрорайоне 8 в подъезде дома на лестничной площадке между 9 и 10 этажами обнаружено полуобгоревшее тело человека.

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