В городах Костанай и Рудный под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится плановое республиканское оперативно- тактическое учение “Найза-Антитеррор-2025», сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Принимаемые правоохранительными органами меры призваны проверить готовность всех заинтересованных структур и обеспечить их слаженную работу в будущем.

«Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать законные требования сотрудников государственных органов. Установка блок-постов и остановка транспортных средств предусмотрены в рамках проведения учения. Мероприятия проводятся для обеспечения вашей безопасности. Дополнительно сообщаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в обращении республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

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