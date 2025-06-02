В городах Костанай и Рудный под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится плановое республиканское оперативно- тактическое учение “Найза-Антитеррор-2025», сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Принимаемые правоохранительными органами меры призваны проверить готовность всех заинтересованных структур и обеспечить их слаженную работу в будущем.
«Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать законные требования сотрудников государственных органов. Установка блок-постов и остановка транспортных средств предусмотрены в рамках проведения учения. Мероприятия проводятся для обеспечения вашей безопасности. Дополнительно сообщаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в обращении республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.