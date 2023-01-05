Установлены ключевые организаторы январских событий — генпрокурор

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что следствие полностью восстановило хронологию январских событий и установило организаторов беспорядков, передает МИА «Казинформ».

«Январская трагедия потрясла всю страну и стала важным уроком для всех нас. Выступление перед вами — возможность донести до широкой аудитории объективную картину произошедшего и дать правовую оценку», — сказал Берик Асылов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

«На сегодня следствием полностью восстановлена хронология событий, а также установлены ключевые организаторы, в том числе среди криминалитета и высших должностных лиц», — заявил генпрокурор.

Также он сообщил об идентификации личностей всех погибших во время беспорядков.

«Выяснили причины их смерти. Продолжается поиск оружия, преступников привлекаем к ответственности, в том числе тех, кто предал интересы службы и не обеспечил безопасность граждан. Завершаем расследование дел о пытках», — проинформировал Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.

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