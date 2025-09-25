Приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года внесены изменения в размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.
Так, размеры плат за пропуск через госграницу изложены в новой редакции и составляют:
Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди за одну машину – 1 МРП (3932 тенге в 2025 году);
Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск во внеочередном порядке – 1 МРП;
Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск в ускоренном порядке – 100 МРП (393 200 тенге);
Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск при бронировании слота, используемого при вторичном бронировании, – 100 МРП;
Гарантийное обеспечение (взнос) за использование брони в СЭО по пропуску автомобильных транспортных средств – 20 МРП (78 640 тенге)
Приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года.
