Установлены размеры платы за пропуск грузовиков через границу РК

— Сегодня, 11:14
Приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года внесены изменения в размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Так, размеры плат за пропуск через госграницу изложены в новой редакции и составляют:

Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди за одну машину – 1 МРП (3932 тенге в 2025 году);

Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск во внеочередном порядке – 1 МРП;

Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск в ускоренном порядке – 100 МРП (393 200 тенге);

Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск при бронировании слота, используемого при вторичном бронировании, – 100 МРП;

Гарантийное обеспечение (взнос) за использование брони в СЭО по пропуску автомобильных транспортных средств – 20 МРП (78 640 тенге)

Приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года.



