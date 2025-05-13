С начала года на дорогах региона произошло 338 ДТП. В этих авариях погибли 10 человек, еще 489 получили травмы. В большинстве случаев причина трагедий — несоблюдение Правил дорожного движения водителями.

Наиболее частое нарушение — превышение скорости и неправильные маневры. Именно по этой причине произошло 78 ДТП, унесших жизни 4 человек, 121 участник оказался ранен.

Выезд на встречную полосу привел к 8 серьезным авариям, в результате которых погибло 3 человека и 21 получил травмы.

Еще одна распространённая причина — несоблюдение дистанции: 17 случаев, 23 пострадавших.

В связи с ростом аварийности на дорогах, ДП Костанайской области, по инициативе МВД РК, принимает дополнительные меры обеспечения дорожной безопасности в рамках ОПМ «Безопасная дорога». Одна из таких мер — сужение проезжей части на аварийно-опасных участках дорог. Этот подход направлен на снижение скорости движения и повышение внимательности водителей, что, в конечном итоге, должно способствовать снижению количества ДТП.

В ходе анализа автодорог были выявлены участки с повышенной аварийностью. Именно на этих отрезках внедряется новый подход к профилактике ДТП.

Метод сужения дороги, цель которого — не проверка, а обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Одним из первых регионов, где начали применять этот метод, стала Костанайская область.

«Пилотные участки выбраны на автодорогах Костанай — Аулиеколь — Сурган и Костанай — Рудный — Денисовка. В потенциально опасных зонах установлены временные ограждения, которые визуально сужают проезжую часть, тем самым побуждая водителей снижать скорость и быть внимательнее за рулем. Такое сужение дороги оказывает психологическое воздействие на водителей: они инстинктивно снижают скорость и становятся внимательнее, что в свою очередь способствует снижению риска аварий. Метод уже доказал свою эффективность в ряде зарубежных стран, и теперь активно внедряется и в Казахстане. Кроме того, сотрудники дорожной полиции на этих участках проводят профилактические беседы с водителями. Основная цель — убедиться, что человек за рулем не устал и способен безопасно продолжить путь. Такой комплексный подход — сочетание инженерных решений и профилактической работы — направлен на формирование новой культуры поведения на дорогах, где в приоритете — безопасность каждого участника движения», — отметили в ДП области.

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