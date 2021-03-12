Устроили свалку! КАМАЗами вывозили на берег Тобола снег с пескосоляной смесью и реагентами

Проводя выездные мероприятия и осматривая границы водных объектов, на предмет угрозы подтопления населенных пунктов, специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции обнаружили горы снега, вывезенные в пойму реки Тобол с улиц города.

Отправившись в ночной рейд, они установили организацию, которая вместо вывоза на отведенные для этого полигоны, разгружала КАМАЗы с песко-соляной смесью и реагентами прямо на берег.

«Мы 9 марта уже на закате порядка 10-11 вечера установили факт, что некая подрядная организация ТОО «Абырой-Gold», со слов водителей КАМАЗов, которые вывозили в районе Гагаринской плотины, прям в пойму реки Тобол, порядка 3-4 метра от берега, снежные массы с улиц города, которые в своем составе имеют песко-соляную смесь, NaCl, поваренную соль. Которая в значительном количестве, при большом нахождении ее в плотности на определенном земельном участке может вызвать негативные последствия», — сообщил и.о.руководителя отдела мониторинга РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Сергей Мукашев.

Несмотря на устное предупреждение и зафиксированный на видео факт вывоза снега, организация, по словам Сергея Мукашева, продолжила его вывозить и в последующие дни.

«Однако, вчера буквально с утра мы установили факт,дежурили здесь, установили факт ,что подрядчик продолжал вывозить снег. Мы остановили, опять таки КАМАЗы развернули их обратно, они не успели высыпать снег», — рассказал Сергей Мукашев.

Данный факт Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией в этом году был зафиксирован впервые, и уже проведена вся необходимая работа, по привлечению организации вывозившей снег к ответственности.

«Вчера мы направили письма, собрали весь материал и в природоохранную полицию и в участковый пункт «Строительный» ,который компетентен на данном земельном участке, данной административной территории. Написали письмо в акимат с просьбой разъяснения и реагирования», — сообщил Мукашев.

Сегодня на месте въезда уже появились бетонные блоки и горы снега, которые препятствуют въезду любого автотранспорта. Эта работа была проведена акиматом. А в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции ждут решения компетентных органов. В письме они запрашивали разрешения на проверку данной подрядной организации, так как в связи с мораторием проверять без него они не имеют права. В случае подтверждения фактов, подрядная организация понесет административный штраф и будет вынуждена убрать весь снег,вывезенный в водоохранную зону.

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