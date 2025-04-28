В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали видео инцидента в Костанае. "Полиция установила личность женщины,...
Читатели alau.kz пожаловались на состояние
«Устроили свалку на кладбище в городе Тобыл»,- пишет подписчица.
Сегодня о завершении отопительного сезона 2024- 2025 годов и планах на предстоящий отопительный период говорили...
На севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки - дождь, снег. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с,...
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