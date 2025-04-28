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Устроили свалку на кладбище

— Сегодня, 17:17
Изображение для новости: Устроили свалку на кладбище

Читатели alau.kz пожаловались на состояние

«Устроили свалку на кладбище в городе Тобыл»,- пишет подписчица.

 

 

 

 



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