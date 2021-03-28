Утечка газа произошла на кухне. ДЧС Костанайской области о пожаре в Лисаковске

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, происшествие случилось днём 27 марта.
На пульт специализированной пожарной части №3 Лисаковска поступило сообщение о том, что в 5 микрорайоне, в одной из квартир 5-ти этажного дома идёт дым.
Пожар произошёл на кухне.
«Возгорание произошло в результате оставленной на кухонной плите готовящейся пищи и воды без присмотра, в результате чего произошла утечка газа, с последующим хлопком газовоздушной смеси. Разрушена гипсовая стена на площади между двумя соседними квартирами. В момент хлопка в квартире находился сын хозяйки квартиры 1993 г.р., В соседней квартире находились трое взрослых жильцов и десятимесячный ребенок»,-сообщили ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Данный пожар потушен подручными средствами до прибытия специализированной пожарной части № 3.
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