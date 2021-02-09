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Утепляемся ещё! О погоде 10 февраля в Костанае

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В Костанае 10 февраля ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Ожидается температура ночью -24 градуса, днём -20

Ветер западный со скоростью 4-7 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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