Утепляемся. Прогноз погоды на 21-23 сентября

С атмосферными фронтальными системами, на западе, в горных районах юга и юго-востока пройдут дожди, на севере и востоке страны ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь) с порывистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба Казгидромета.

Основной фон температуры воздуха на западе ночью от 3-17,днем 12-28 тепла, на северо-западе ночью 0-7 тепла, заморозки 3 градуса, днем 8-23 тепла, на севере ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-11 тепла, в центре и на востоке области ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-16 тепла, на юге и юго-востоке температура воздуха ночью 4-15, днем 17-28 тепла.

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