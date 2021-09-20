Утепляемся. Прогноз погоды на 21-23 сентября

Фото alau.kz
С атмосферными фронтальными системами, на западе, в горных районах юга и юго-востока пройдут дожди, на севере и востоке страны ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь) с порывистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба Казгидромета.
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Основной фон температуры воздуха на западе ночью от 3-17,днем 12-28 тепла, на северо-западе ночью 0-7 тепла, заморозки 3 градуса, днем 8-23 тепла, на севере ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-11 тепла, в центре и на востоке области ночью 0-5 тепла, заморозки 3 градуса, днем 6-16 тепла, на юге и юго-востоке температура воздуха ночью 4-15, днем 17-28 тепла.
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