Утилизационный платёж в 2025 году продолжит действовать, и тоже вырастет — поскольку привязан к МРП, сообщает ru.sputnik.kz

Базовая ставка в размере 50 МРП вырастет с 184,6 тысяч до 196, 6 тысяч тенге. С учётом коэффициентов минимальный платёж за ввоз легкового автомобиля с объёмом двигателя до 1 тыс. куб. см составит 294,9 тысяч тенге. За автомобили с мотором до 2 тысяч куб. см придётся заплатить 688,1 тысяч тенге, до 3 тысяч куб. см — 983 тысяч тенге, а свыше 3 литров — 2,2 млн. тенге.

Для импортёров электромобилей утилизационный сбор по-прежнему равен нулю.

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