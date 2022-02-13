Утильсбор за шины казахстанцы платят дважды?

Ежегодно в Казахстане собирается и отправляется на переработку более 20 тысяч тонн использованных шин. Сколько это в штуках? Много. Грубо, если взять хотя бы один распространённый в нашей стране размер 215/55 R16, то выйдет 2 млн покрышек, сообщается на сатйе kolesa.kz

За каждую ввезённую в страну покрышку с 2016 года импортёр платит утильсбор. Сколько именно, прописано в методике расчёта, утверждённой приказом Минэкологии. Для вычислений используется формула:

С = m х CМРП х К. С — плата за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов автокомпонентов;

m — масса (в тоннах) производимых (импортируемых) автокомпонентов;

CМРП — сумма одного месячного расчётного показателя МРП, 3063 тенге в 2022 году;

К — коэффициент для расчёта размера платы, равен 14.15.

К примеру, утилизационный платёж за комплект из четырёх шин размера 175/65 R14, весящих 26.4 кг, который ставится на вазовские «гранты», составляет сегодня 1144 тенге.

За импорт шести баллонов на «Газель» размером 185/75 R16С и общим весом 84 кг плата — 3641 тенге.

За четыре шины на компакт-кроссовер размера 215/55 R16, суммарно весящих 40 кг, — 1734 тенге.

А за комплект из шести покрышек для двухосного тягача основным размером 11.00 R22.5 и весящих суммарно 310.8 кг — 13 470 тенге.

Эти деньги импортёры уплачивают утилизаторам. Ранее — «Оператору РОП», а теперь — на счета АО «Жасыл Даму». Сумма сбора, разумеется, отражается на стоимости шин в рознице. И утильсбор, по сути, оплачивают автовладельцы.

Но самое интересное начинается, когда владелец авто захочет избавиться от изношенной резины. Выбрасывать на обычную мусорную свалку у дома или бросить на обочине нельзя — штраф для физлиц целых 40 МРП (или 122 520 тенге в 2022 году), для юрлиц — от 200 до 500 МРП (от 612 600 до 1 531 500 тенге) в зависимости от размера предприятия.

Надо куда-то сдать… И проблем с этим нет, шиномонтажки принимают. Но вот нонсенс: потребуют от автовладельца снова заплатить. Немного, конечно, но сам факт — заплатить. За утилизацию.

В среднем за приём одного баллона для легкового авто «вулканки» или компании, занимающиеся сбором старой резины, берут по 500 тенге, а за грузовые шины — по 1000. Если не приехали на переобувку, а просто решили освободить балкон или гараж от старья, ещё и самим доставить в пункт приёма. Для вывоза пары или даже комплекта изношенной «обувки» машину утилизаторы на дом не отправляют.

Конечно, тысяча-две тенге за несколько лет эксплуатации шин просто размазываются в расходах. Но сам факт, что потребитель где-то снова платит дважды, уже даже… а, да, не удивляет.

Хотя та самая C в формуле расчёта утильсбора включает оплату и сбора старой резины, и её транспортировку. По факту же сборщикам резины автомобилисты в некоторых случаях платят за утилизацию даже больше, чем при покупке покрышек. А компании ведь ещё и субсидии получают за свою работу — на эти цели деньги с утильсбора тоже направляются.

Может, в «Жасыл Даму», которое встало у руля в деле утилизации отходов, обратят внимание на этот вопрос? По логике владельцам за сдачу старых шин должны платить, а не наоборот. А то ведь все наши степи и реки старой резиной заполонят, да печки резиной топить продолжат.

Ну и напоследок немного информации по пунктам сбора резины: со списком компаний, занимающихся переработкой шин, можно ознакомиться на сайте утилизаторов. В Алматы один приёмный пункт находится в Аксае-1а, д. 1. Правда, это многоэтажный жилой дом. Но внизу есть большая стоянка, на территории которой по фото 2gis можно увидеть кучу покрышек. Часть из них на крыше навесов.

Шины сдавать надо. Как минимум чтобы не захламить нашу красивую природу. А ещё старая резина может дать жизнь другой полезной продукции. На заводах её превращают в крошку, из которой в дальнейшем изготавливают мягкую плитку, а также бесшовное и рулонное резиновое покрытие. А вскоре, возможно, полученное сырьё станут использовать и при производстве асфальта.

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