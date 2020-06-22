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Утонувший ребенок находился на водоёме вместе с другими детьми — ДЧС Костанайской области

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21 июня в 14.54 водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области» обнаружили и вытащили тело мальчика на глубине 2 метров, в 13 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС региона. 

Место трагедии, по данным ДЧС, не было оборудовано для купания. Известно, что ребёнку было 8 лет, в этом году он окончил первый класс. По словам родителей, 20 июня около 15.00 ребенок ушел играть на улицу, прихватив с собой скейтборд.

«Ближе к вечеру самостоятельные поиски родителей не дали результатов. После чего они обратились в полицию. Как выяснилось, в тот день он находился на водоеме вместе с детьми», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.

ДЧС Костанайской области предупреждает! Не оставляйте детей без присмотра. Помните: любой водоем — это место повышенной опасности!

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