Утопленные в Европе авто появятся в Казахстане осенью — эксперт

Завоз в Казахстан утопленных автомобилей из Европы начнется уже осенью этого года. Такого мнения придерживается известный автомобильный эксперт и общественник Арсен Шакуов. Он дал несколько советов казахстанским автолюбителям, как не купить пережившую стихийное бедствие машину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Шакуова, в соцсетях уже появляются предпосылки для появления на отечественном авторынке европейских «утопленников». Он отметил, что в крупных Instagram-пабликах публикуются различные ролики, в которых демонстрируется состояние машин после наводнений.

«Вот недавно показывали BMW серии Х6. Она практически целая и в идеальном состоянии, но грязная и утопленная. И я подумал, что сейчас люди возьмут тряпочку, отмоют и отправят эту машину в Казахстан. При просмотре данного видео эта мысль появилась не только у меня, но и, наверное, у большинства отечественных автолюбителей. Особенно интерес появится у тех, кто зарабатывает на этом деле», — предположил специалист.

Шакуов рассказал, что после стихийных бедствий страховые компании списывают поврежденные машины как тотально поврежденные. Далее они попадают на аукционы и скупаются за бесценок людьми, которые на этом специализируются.

«Сначала страховщики отгоняют утопленные авто на специальную стоянку. Затем владельцу выплачивается ущерб, а машина уже будет считаться страховым утилем. На этом процедура страхового оформления завершается. После этого неликвидный товар по низкой цене выставят на торги и, скорее всего, такой автомобиль будет передан или продан лицам, которые занимаются перепродажей авто с аукциона и зарабатывают так», — добавил он.

Как сообщил казахстанский эксперт, после этого так называемые «мастера» начинают восстанавливать утопленные авто и приводить их в рабочее состояние. Он отметил, что процесс реставрации будет происходить обычным способом с минимальными вложениями. Для этого машину высушат, почистят, проведут химчистку, а также подкрасят или заменят поврежденные детали кузова.

«Вся реставрация пройдет не в той стране, где был утоплен автомобиль. В Европе с ними ничего не будут делать. Тем более в Германии живут очень много людей — выходцев из стран бывшего Советского Союза: России, Казахстана и так далее. Эти бизнесмены, которые уже «прохавали» данную тему, уже имеют огромные площадки, где продается весь этот утопленный транспорт. Они приведут в порядок машины и, возможно, будут продавать их даже в самой Германии. Все будет зависеть от того, насколько сильно авто было повреждено в результате стихийных бедствий. Если были минимальные повреждения, то его цена не будет сильно падать», — подчеркнул Шакуов.

По его словам, в Казахстан утопленные машины, возможно, будут завозить через Армению, Россию или Кыргызстан. Соответственно, у нас они в первую очередь появятся в западных и южных регионах страны.

«Навряд ли такие авто напрямую будут завозить к нам. Скорее всего, их сначала пригонят в прибалтийские страны. Оттуда легче завезти в Россию. Далее они уже появятся в Казахстане, но с российским учетом. Поэтому тут нужно остерегаться авто из соседних стран. Если считать, что на оформление страхового случая уйдет максимум один месяц. Далее еще месяц будут проводиться торги. Затем процесс реставрации также займет максимум один месяц. После этого машину начнут перегонять. В итоге спустя около 3-6 месяцев начнется завоз хлама утопленного автопрома в Казахстан«, — сказал специалист. Арсен Шакуов отметил, что в Европе очень популярны местные автомобильные бренды. Поэтому он советует казахстанцам через два-три месяца проявлять крайнюю бдительность при покупки европейских марок авто. «Каждая машина, которая была повреждена в каком-либо происшествии и утилизирована, фиксируется в базе данных. Поэтому через VIN-код можно пробить всю предысторию автомобиля: кто был владельцем, с какого аукциона он был продан, какие полицейские записи были. Очень тяжело узнать, был ли транспорт в каком-то страховом моменте, если он не числится по страховому случаю», — добавил он. Автомобиль, поврежденный во время наводнения, может иметь множество неисправностей. Эксперт сообщил, что если у вас нет возможности пробить авто через VIN-код, есть другой способ. По его словам, неприятный запах в утопленных авто очень легко вывести химическими растворами. «Однако очень тяжело высушить центр электропроводов, которые проходят жгутовую систему. То есть их собирают в большом количестве в одном месте. И это крайне труднодоступное вакуумное место, где очень плотно между собой связаны от 10 до 50 проводов. Оно практически не сушится. Я советую разрезать этот жгут и проверить внутри влажность. Если этого не сделать сразу, то со временем могут возникнуть проблемы с электроникой. Это неправильная подача электропитания в компьютеры и микросхемы, где все это начнет сгорать. То есть машина может год нормально проездить, а потом «бах» — и заглохнуть. И уже потом выяснится, что она является » утопленником». Поэтому следует обратить особое внимание на то, как функционирует ее электроника», — подметил Шакуов. По словам эксперта, покупатели должны помнить: если машина ведет себя неадекватно, а не связанные между собой ее электронные системы не работают, то есть вероятность, что она имела серьезный контакт с водой. Специалист подчеркнул, что не все казахстанцы имеют возможность приобрести новую машину, поэтому покупают авто с пробегом из Европы. Тем не менее Шакуов рекомендует походить пешком и накопить деньги на автомобиль из салона, нежели попасться на утопленный автохлам из Европы. Лучше покупать у продавца, который потом будет отвечать за свои обязательства, подытожил эксперт. Фото ©REUTERS

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