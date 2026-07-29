Утро начнётся с дождя: прогноз погоды для Костаная

В Костанайской области прогнозируется переменная облачность. На севере региона ожидается туман. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, утром и днём на западе, юге и востоке области порывы усилятся до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9–14 градусов тепла, на юге области — до +19. Днём столбики термометров покажут +20…+25 градусов, на юге региона воздух прогреется до +30.
В Костанае утром и днём ожидаются дождь и гроза. Ветер западный и северо-западный, 9–14 м/с. Ночью прогнозируется +10…+12 градусов, днём — от +23 до +25.
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