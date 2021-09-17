Утром деньги – вечером квартира: способ мошенничества в Костанае

Полицейские Костанайской области раскрыли факт интернет- мошенничества, в котором использовалась схема: сдаю квартиру — только после предоплаты. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

В полицию обратился житель города Костаная, который сообщил о том, что он искал квартиру для того, чтобы снять ее на длительный срок, но стал жертвой мошенников.

В заявлении он указал обстоятельства обмана. Мужчина для поиска подходящего варианта использовал сайт объявлений «OLX». Такой вариант нашелся быстро, квартира в центре города подходила по цене и интерьеру – была оборудована всей необходимой техникой.

Он рассказал, что фото квартиры выглядело вполне презентабельно. Позвонив по указанному в объявлении номеру, мужчина договорился о предоплате, так как ему сообщили, что клиентов на данную жил.площадь много и требуется срочно закрепить договор.

Не удостоверившись в наличии квартиры, потерпевший скинул деньги на номер карты, которую ему сообщила якобы владелица жилья.

Деньги перечислил в размере половины оплаты проживания за месяц. Однако, после того, как ему подтвердили факт получения денег, номер перестал отвечать. К сожалению, мужчина даже не уточнил адрес квартиры, он знал только, что она находится в центре города.

Аналогичные факты были зарегистрированы еще в двух городах области – Житикара и Лисаковск. Подробности раскрытия сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области, Дюсембай Байбусунов.

«Полиция при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержала 20-летнюю жительницу города Костаная, которая занималась сдачей несуществующих квартир. Она размещала респектабельные интерьеры на платформе «OLX» которые сдавала сразу нескольким клиентам. Общий ущерб от действий мошенницы составил более 200 тысяч тенге. Полиция призывает граждан, в связи с участившимися фактами интернет мошенничеств, быть более внимательными и не оплачивать услуги не удостоверившись в наличии товара и документов», — отметил полковник полиции.

С начала года в регионе зарегистрировано 1040 фактов интернет- мошенничеств, их количество растет с каждым днем.

Стражи порядка отмечают, что в таких случаях необходима элементарная бдительность.

Полицейские для профилактики данного вида преступлений начала разъяснительную работу в школах и учебных заведениях города.

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