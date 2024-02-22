Утвердили! Кто из костанайцев сможет ездить на автобусе бесплатно и со скидкой?

Сегодня под председательством Омаргали Байгабулова состоялась внеочередная сессия Костанайского городского маслихата восьмого созыва.

Один из вопросов, который рассмотрели на повестке дня — это внесение дополнений в совместное постановление акимата города Костаная от 11 июля 2022 года № 1441 и решение Костанайского городского маслихата от 11 июля 2022 года № 130 «2Об установлении льгот отдельным категориям граждан города Костаная для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси)», сообщается на сайте городского маслихата.

В частности, добавлена льгота в виде бесплатного проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси) лицам, сопровождающим детей с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет. А также установлен льготный проезд в размере 50% от стоимости утвержденного тарифа для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси) детям в возрасте от 7 до 15 лет и лицам в возрасте от 15 до 18 лет.

Все проекты решений, внесенные на утверждение сессии, единогласно утверждены депутатами.

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