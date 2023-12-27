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Утвердили предельные цены на автогаз в Казахстане

Фотография для новости В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз

Фото взято с сайта uralskweek.kz

Министерство энергетики Казахстана утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, передает Tengrinews.kz.

Новые предельные цены вступят в силу с 1 января 2024 года. Утвержденные предельные цены по регионам выглядят так:

    • Астана — 76 тенге;
    • Алматы — 81 тенге;
    • Шымкент — 64 тенге;
    • Алматинская область, СКО — 81 тенге;
    • Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области — 54 тенге;
    • Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области — 76 тенге;
    • Жамбылская область — 71 тенге;
    • Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области — 64 тенге;
    • Павлодарская область — 74 тенге.
    • области Абай, Жетысу, Улытау — 76 тенге.
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