Утвердили предельные цены на автогаз в Казахстане

Фото взято с сайта uralskweek.kz
Министерство энергетики Казахстана утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, передает Tengrinews.kz.
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- Астана — 76 тенге;
- Алматы — 81 тенге;
- Шымкент — 64 тенге;
- Алматинская область, СКО — 81 тенге;
- Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области — 54 тенге;
- Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области — 76 тенге;
- Жамбылская область — 71 тенге;
- Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области — 64 тенге;
- Павлодарская область — 74 тенге.
- области Абай, Жетысу, Улытау — 76 тенге.
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