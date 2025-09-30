Министр промышленности и строительства приказом от 22 сентября 2025 года внес изменения в Методику расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

Методика расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Методика расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Так, Методика расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума разработана с целью установления единых подходов к формированию затрат председателем объединения собственников имущества, субъектами управления объектом кондоминиума (исполнительный орган) и определение размеров текущих взносов, а также текущих взносов на содержание парковочных мест, кладовок.

Методика предусматривает перечень услуг и работ по управлению объектом кондоминиума и содержанию парковочных мест, кладовок, предоставление которых обеспечивает исполнительный орган в рамках утвержденных годовых смет расходов на управление объектом кондоминиума.

На управление объектом кондоминиума, за исключением содержания общего имущества объекта кондоминиума, входят следующие расходы:

оплата труда исполнительному органу за управление объектом кондоминиума, за исключением содержания общего имущества объекта кондоминиума;

оплата труда (услуг) за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;

обязательные платежи в бюджет (налоги, взносы, отчисления и другое);

банковские услуги;

оплата за расчетно-кассовое обслуживание;

расходы на содержание офиса (аренда, связь, интернет, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание);

обязательное страхование работников от несчастных случаев;

оплата услуг за печать и обработку платежей по расходам на управление объектом кондоминиума, а также накопительные взносы, целевые взносы;

расходы, связанные с принудительным взысканием задолженности (нотариальные услуги, услуги почты, государственная пошлина и другое).

На содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы:

дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;

техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума, за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию;

техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума, за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию; подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к сезонной эксплуатации (промывка, опрессовка, регулировка, наладка и другое);

обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума (влажная уборка, подметание и мытье подъездов, подъездов, холлов, лестничных маршей, лестничных

обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума (влажная уборка, подметание и мытье подъездов, подъездов, холлов, лестничных маршей, лестничных площадок, лифтовых кабинок и другие санитарные мероприятия);

обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, снос, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная

очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши);

приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета, а также систем учета теплопотребления и элементов автоматизированных систем регулирования теплопотребления;

обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущему ремонту и локализации аварийных случаев (обслуживание лифтов);

противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку, перезарядку огнетушителей, пожарных рукавов, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем пожаротушения;

содержание и техническое обслуживание слаботочных инженерных систем, состоящие из устройств сигнализации загазованности, задымления и затопления, систем автоматической пожарной

сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования многоквартирного жилого дома, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума (домофонные системы и оборудование, видеонаблюдение), систем по оказанию услуг телефонной связи, телевидения и интернета, за исключением оборудования и кабеля, расположенного в

квартире, нежилом помещении, кладовке;

текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);

оплату коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума;

установка домофонного оборудования;

хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое);

вывоз крупногабаритного мусора.

Указывается, что в случае наложения административного взыскания в виде штрафа на исполнительный орган его оплата из средств, предусмотренных на управление объектом кондоминиума, не допускается.

Размер текущих взносов не должен быть ниже минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума, утвержденного местными представительными органами городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения.

Размер текущих взносов устанавливается соразмерно полезной площади квартиры, площади нежилого помещения.

Определение объема предоставляемых поставщиками услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения), газоснабжения зависит от наличия или отсутствия приборов учета.

Если в многоквартирном жилом доме установлены общедомовые приборы учета, стоимость предоставляемых коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума определяется следующим образом:

по электроэнергии – как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета, умноженная на тариф определенной группы потребителей;

по водоснабжению (холодная вода хозяйственно-питьевого качества) – как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета, умноженная на тариф определенной группы потребителей;

по водоотведению – количество сточных вод определяется равным количеству потребленной воды хозяйственно-питьевого качества, после чего умножается на тариф определенной группы потребителей;

по теплоснабжению и горячему водоснабжению – как произведение установленного для определенной категории потребителей тарифа на разницу между объемом потребления теплоэнергии (на отопление и горячее водоснабжение) в квартирах собственников (определяется расчетным путем в соответствии с площадью квартиры собственника и количеством проживающих) и потреблением теплоэнергии по показаниям общедомового прибора учета.

В годовую смету расходов на управление объектом кондоминиума включается стоимость коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества за период, предшествующий планируемому, с последующим уточнением годовой сметы по фактическим показаниям приборов учета.

Если в многоквартирном жилом доме отсутствуют общедомовые приборы учета, стоимость потребленных на содержание общего имущества коммунальных услуг определяется исходя из тарифов, установленных уполномоченным органом в сфере естественных монополий для определенного вида потребителей, нормативов потребления коммунальных услуг.

Размер текущих взносов на содержание парковочного места, кладовки утверждается на собрании.

Методика расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума применяется в сфере жилищных отношений при расчете местными исполнительными органами минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума.

Минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума формируется из стоимости обязательных работ и услуг на основании не менее трех коммерческих предложений.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.

Ажиотаж после непогоды. За спил деревьев в Костанае повысились цены В Костанае устраняют последствия минувшего снегопада. Коммунальные службы убирают обломавшиеся ветви деревьев с улиц города....

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителю" - Иманбаева Зульфия Саматовна Дорогая Зульфия Саматовна! Мы ученики 2 "В" класса, 8 школы, хотим выразить огромную благодарность за...