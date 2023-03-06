Утверждено. Кандасы и переселенцы получат денежные выплаты для покупки или строительства жилья

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Приказом министра труда и социальной защиты от 24 февраля 2023 года внесены изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает zakon.kz.
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Так, говорится, что региональная комиссия ежегодно, до 15 января, рассматривает и утверждает перечень населенных пунктов для расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения из числа СНП, малых и моногородов с средним и высоким потенциалом экономического развития, городов областного и районного значения а также центра экономического роста и направляет ее в местный орган по вопросам занятости и социальной защиты населения.
После прибытия на новое место жительства в рамках межрегионального переселения кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь.
В частности, им предоставят Сертификат экономической мобильности – денежную выплату для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотеке в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, или документов системы государственного планирования.
Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам и переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.
Для получения денежной выплаты в центры занятости населения нужно подать заявление с приложением:
- при покупке жилья – договор купли-продажи жилья;
- при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья – документ, подтверждающий одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;
- при строительстве жилья – документ, подтверждающий наличие в собственности кандаса или переселенца земельного участка под ИЖС и/или ЛПХ.
Центры занятости населения в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления рассматривают его, выносят решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности либо об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин и уведомляют заявителя о принятом решении.
Основаниями для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности являются:
- непредставление заявителем документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта;
- выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах.
Приказ вводится в действие с 13 марта 2023 года.