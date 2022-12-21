Утверждено. В Костанае стоимость проезда в автобусах будет повышена с 1 января

Министерство юстиции зарегистрировало постановление о повышении тарифа.
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С 1 января 2023 года стоимость за проезд в автобусе безналичным расчетом будет 100 тенге. Оплата наличными составит 170 тенге.
Пропорционально увеличится и стоимость проезда на пригородных маршрутах. Кроме того, с 1 января 2023 года на всех пригородных маршрутах начнет действовать дифференцированный тариф.
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В пригородных автобусах оплата будет производиться следующим образом: безналичным способом – 5 тенге за 1 км необходимо прибавить к установленным 80 тенге. До Тобыла два километра, итоговая сумма – 90 тенге. Если оплата будет наличными, то в таком случае 1 км будет стоить 10 тенге. Необходимо прибавить получившуюся сумму к 150 тенге и стоимость проезда до нужного населенного пункта: до Тобыла – 170 тенге, Заречного – 190 тенге. Такая же схема будет применима ко всем пригородным маршрутам.
Отметим, что стоимость проезда не повышалась с 2017 года.