Утверждено. В Костанае стоимость проезда в автобусах будет повышена с 1 января

Министерство юстиции зарегистрировало постановление о повышении тарифа.

С 1 января 2023 года стоимость за проезд в автобусе безналичным расчетом будет 100 тенге. Оплата наличными составит 170 тенге.

Пропорционально увеличится и стоимость проезда на пригородных маршрутах. Кроме того, с 1 января 2023 года на всех пригородных маршрутах начнет действовать дифференцированный тариф.

Читайте также: Новые автобусы появятся в Костанае

В пригородных автобусах оплата будет производиться следующим образом: безналичным способом – 5 тенге за 1 км необходимо прибавить к установленным 80 тенге. До Тобыла два километра, итоговая сумма – 90 тенге. Если оплата будет наличными, то в таком случае 1 км будет стоить 10 тенге. Необходимо прибавить получившуюся сумму к 150 тенге и стоимость проезда до нужного населенного пункта: до Тобыла – 170 тенге, Заречного – 190 тенге. Такая же схема будет применима ко всем пригородным маршрутам.

Отметим, что стоимость проезда не повышалась с 2017 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.