Утверждены максимальные ставки по депозитам в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки вознаграждения по депозитам на май 2023 года, передает Tengrinews.kz.

Предельные ставки по депозитам в тенге на май 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне апрельских значений.

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения», — говорится в сообщении.

Отметим, 24 февраля Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых. Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 7 апреля в 12:00 по времени Астаны.

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