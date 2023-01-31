Утверждены максимальные ставки по депозитам в Казахстане

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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки вознаграждения по депозитам на март 2023 года, передает Tengrinews.kz.
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Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений.
В фонде отметили, что банки самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице ниже.