Утверждены максимальные ставки по депозитам в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки вознаграждения по депозитам на март 2023 года, передает Tengrinews.kz.

Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений.

В фонде отметили, что банки самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице ниже.

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