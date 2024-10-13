Министерство науки и высшего образования РК утвердило новые правила теста на знание казахского языка — Казтеста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Теперь Казтест можно будет сдать как в бумажном, так и в электронном формате. Длительность тестирования составляет 1 час 10 минут для диагностического и 2 часа 7 минут для сертификационного. Тесты включают в себя блоки «Аудирование» – 20 заданий, «Чтение» – 40 заданий, «Письмо» (только для сертификационного) – 2 письменных задания и «Говорение» (только для сертификационного) – 2 устных задания», — сообщили в Миннауки.

Для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать минимальный проходной балл по каждому блоку теста. Этот балл устанавливается в пределах от 30% до 80% правильных ответов. Максимальное количество баллов, которые можно получить по блокам «Письмо» и «Говорение», составляет 50 баллов.

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