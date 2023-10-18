Утверждены правила исчисления выслуги лет военным и другим служащим в РК

В Казахстане утвердили правила исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, передает inbusiness.kz.

«Правила разработаны в соответствии со ст. 214 Социального кодекса РК и определяют порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел РК с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее 12 лет и 6 месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в СИЗО и учреждениях УИС», — говорится в сообщении.

Документ полностью повторяет содержание действовавшего ранее постановления правительства от 24 февраля 2014 года №129.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.