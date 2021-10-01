Утверждены санэпидтребования к аэропортам и вокзалам

Министр здравоохранения РК своим приказом от 23 сентября 2021 года утвердил Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров», сообщает zakon.kz.

В частности, говорится, на объектах транспорта проводятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с Санитарными правилами.

Так, в зданиях аэропортов и вокзалов проводятся следующие санитарно-противоэпидемические мероприятия:

очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и другие работы по системам вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха проводятся в соответствии с графиком плановых профилактических работ;

частое проветривание всех помещений не менее 15 минут не менее 3 раз в день;

закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезинфицирующих средств;

инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) при инфекционной и паразитарной заболеваемости, о необходимости соблюдения правил личной (общественной) гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;

на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина в связи с инфекционной и паразитарной заболеваемостью — медицинское наблюдение за сотрудниками с проведением опроса состояния и термометрии при осмотре медицинским работником организации, с регистрацией на бумажном или электронном носителе;

ежедневный мониторинг выхода на работу персонала с выяснением причины отсутствия;

службой собственной безопасности или квалифицированным персоналом — проверка пассажиров при входе в здания бесконтактной термометрией;

текущая и генеральная уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;

дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы в рамках государственного заказа;

заключительная дезинфекция, при выявлении пассажиров с симптомов заболевания, мест пребывания пассажиров в зданиях аэропортов, вокзалов.

Персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний направляется для обследования.

На объектах на видных и доступных местах (залы ожидания, комнаты матери и ребенка) устанавливаются санитайзеры для обработки рук.

Для недопущения перекреста потоков пассажиров, для прибывающих и убывающих пассажиров организовываются отдельные коридоры.

Также говорится, что работники объектов транспорта проходят обязательные медицинские осмотры согласно приказу Минздрава от 15 октября 2020 года, которым утверждены целевые группы лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам.

На объектах транспорта поддерживаются условия труда, отвечающие требованиям настоящих Санитарных правил.

Производственные помещения объектов транспорта и рабочие места обеспечиваются медицинской аптечкой с набором медикаментов и перевязочных средств согласно Перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи, утвержденному приказом Минздрава.

Кроме того, работники декретированной группы населения должны иметь при себе личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и допуске к работе.

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