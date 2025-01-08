Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК завершил экспертизу учебников и учебно-методических комплексов, которые будут использоваться в следующем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба минпросвещения РК.

Экспертной комиссией было рассмотрено 278 наименований учебников и учебно-методических пособий. Из них 266 наименований получили одобрение и будут рекомендованы для использования. Также для детей с особыми образовательными потребностями разработаны учебники с шрифтом Брайля и укрупненным текстом. Для 4-х классов утверждены учебники по цифровой грамотности, русскому языку и иностранным языкам (английский, немецкий, французский), изобразительному искусству, трудовому обучению, естествознанию и учебные пособия для школ с уйгурским и узбекским языками обучения.

«В составе предметной экспертной комиссии работали опытные педагоги-практики и ученые. Оценка учебной литературы проводилась по строгим научно-педагогическим критериям, с учетом результатов апробации и тщательного анализа каждого издания. Утвержденные учебники и учебно-методические пособия соответствуют актуальным требованиям образования и направлены на развитие у школьников ключевых навыков и знаний, которые способствуют их успешному обучению и дальнейшему развитию», – отметила директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова.

Также впервые учебно-методические пособия для дошкольных образовательных организаций прошли комплексную экспертизу. В учебно-методический комплекс вошли методическое руководство, рабочая тетрадь, хрестоматия, раздаточные материалы, демонстрационный материал и альбомы.

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