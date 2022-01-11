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Утверждён новый состав правительства РК — список

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Список нового состава правительства размещён на сайте Акорды.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Назначить:

Скляра Романа Васильевича – Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;

Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;

Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;

Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;

Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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